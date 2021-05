FOTO – Conceição, il giornalista-amico di Osimhen sui social: “Sarà lui il prossimo allenatore del Napoli”

È Sérgio Conceição il nome che fa saltare il banco in casa Napoli. Si susseguono conferme provenienti da più fonti e tra queste c’è Oma Akatugba, il giornalista-amico di Osimhen, che su Twitter scrive: “Sérgio Conceição, il prossimo allenatore del Napoli“.

Sergio Conceição. Next Napoli coach. — Oma Akatugba (@omaakatugba) May 24, 2021

Il tecnico portoghese, in scadenza col Porto, sarebbe in questo momento il maggiore indiziato a raccogliere l’eredità di Gennaro Gattuso. Nei prossimi giorni, scrive oggi il Corriere dello Sport, arriverà in Italia per la firma.