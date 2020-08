Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Barcellona per 3-1:

“Con ADL ci incontreremo nei prossimi giorni ma ho ancora un anno di contratto qui. Quello che penso lo dirò a lui in privato. Devo dirgli grazie per avermi portato qui e per le persone che ho conosciuto a Napoli. Non c’è fretta, ho un altro anno di contratto, poi sapete benissimo che per me non conta nulla, voglio lavorare tranquillo e sentirmi bene dove sto“.