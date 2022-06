Gattuso, nel mercato del Valencia spuntano alcuni nomi “napoletani”

Come riportato da Tuttomercatoweb, tra gli obiettivi di mercato del Valencia ci sono tanti giocatori “italiani”.

Gennaro Gattuso ha firmato col Valencia un contratto fino al 2024 a 3 milioni a stagione, e con l’accordo di avere voce in capitolo nel prossimo mercato.

A quanto pare Rino sta pensando a diversi suoi ex giocatori. Per il centrocampo nel mirino ci sono Bakayoko e Vecino a parametro zero. Anche Aergio Oliveira, non ancora riscattato dalla Roma, e Diego Demme piacciono a Gattuso.

Infine anche Matteo Politano è tra le idee del Valencia, e le parole dell’agente hanno già mostrato una certa apertura.