Gazzetta – Allan e Koulibaly in uscita: ADL valuta di incassare 150 milioni

Il Napoli già lavora in vista della prossima stagione e con Gennaro Gattuso pianifica chi resterà in casa azzurra. Alcuni sono pilastri della squadra partenopea mentre per altri il futuro appare segnato.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il brasiliano Allan e Kalidou Koulibaly sono ormai in uscita dal club: tanti club stranieri sui due, in particolare il Psg, con De Laurentiis che valuta Allan 50 milioni mentre spera di ricavare una cifra molto vicina ai 100 milioni per il difensore.