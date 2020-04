Gazzetta – Aria di cambiamento nell’attacco del Napoli: Milik e Callejon più fuori che dentro. Può salutare anche Lozano

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport di oggi, una mini-rivoluzione nell’attacco del Napoli non sarebbe poi così inaspettata. E’ ormai noto che calciatori come Milik e Callejon, ad esempio, siano con le valigie pronte e stanno solo aspettando l’offerta conveniente. A questi, secondo la ‘rosea’, può aggiungersi Lozano: “E poi c’è il caso Milik. La punta polacca che non vuole rinnovare e che verrà messo inesorabilmente sul mercato.

In Italia piace al Milan, da tempo a caccia di una punta per risolvere il problema del gol ai rossoneri. A tutto questo si aggiungono altri casi: il fallimento di Lozano che non ha convinto e, infine, la partenza di Callejon a fine stagione”.