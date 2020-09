Gazzetta – Caso Milik, è scontro: ha comunicato a Giuntoli di voler restare per andare in scadenza, le ultime

Nelle ultime ore qualcosa è cambiato nel rapporto tra Arek Milik e il Napoli, scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport raccontando che da mesi si sta discutendo sulla sua cessione, dopo che lo stesso giocatore per un anno ha sempre respinto la proposta di rinnovo presentatagli dal club: “L’esclusione dai convocati per la gara di ieri pomeriggio, è dipesa soltanto dal fatto che il giocatore non farà parte del progetto tecnico ed essendo a una settimana dall’inizio del campionato, Gattuso vuole puntare solo sui calciatori che avrà a disposizione. E sempre nella giornata di ieri, l’attaccante polacco ha comunicato a Giuntoli di voler restare e arrivare a scadenza”. Sugli scenari: “L’unico club ad avere attenzioni per Milik, in Italia, è la Roma. Alla Juve sarebbe interessato soltanto a scadenza e, dunque, a costo zero. Ma si sarebbe trattato di un’operazione finanziaria più che tecnica”.