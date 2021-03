German Pezzella potrebbe cambiare casacca questa estate. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore argentino potrebbe lasciare la Fiorentina in estate per restare in Serie A: per la rosea ci sarebbero Napoli e Roma che vorrebbero rinforzare la difesa. La richiesta è alta, ben 15 milioni di euro, ma la Fiorentina gradirebbe anche l’inserimento di alcune contropartite tecniche.