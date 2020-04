Gazzetta – Colpo di scena, Mertens non rinnoverà: dopo le multe, il belga non ha gradito altre due mosse del club

Fermata Mertens, titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne, raccontando che per il rinnovo di Mertens – che sembra ormai fatto dopo il pranzo di marzo tra il belga e ADL sul lungomare – c’è stato uno stop. Sono passati 40 giorni e quella firma non è arrivata. Mertens aveva anche lanciato l’idea di accordarsi su una cifra per le multe da versare in beneficenza, in modo da chiudere una vicenda che nel frattempo si protrae da oltre 5 mesi, ma non c’è stata una conclusione del genere. Secondo la Gazzetta dopo quell’incontro non sono arrivati i segnali attesi dal giocatore ed “alla questione multe si è aggiunta quella dei tagli degli stipendi per l’emergenza. In più il club ha deciso di mettere in cassa integrazione i dipendenti e anche questo segnale non è piaciuto al belga”, e si va quindi verso un addio: “Questi quaranta, successivi, giorni di silenzio senza ulteriori contatti fanno intendere che alla fine di questa stagione Dries saluterà“. Sul giocatore restano Chelsea, Arsenal e United.