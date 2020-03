Gazzetta – Inizio difficile, poi la crescita esponenziale: Fabian gioiello azzurro, le big di Spagna ci provano ma ADL non vuole cederlo

Ecco la stagione in cui sboccia Fabian, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport, sottolineando la crescita dello spagnolo, primo per passaggi conclusi nel campionato in corso, nonostante la stagione altalenante del Napoli che inevitabilmente l’ha condizionato. Le big spagnole da tempo lo seguono, ma – si legge – non sarà operazione semplice perché Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello acquistato nel 2018 con una clausola da 30 milioni dal Betis: “Allora Real Madrid e Barcellona hanno dormito e il Napoli ha piazzato uno dei suoi migliori colpi. Ora è logico che De Laurentiis, forte anche di tre anni di contratto ancora in essere, non intenda mollare e anzi spera di convincere il giocatore a prolungare”.