Il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus è in forte dubbio. L’attaccante non è ancora rientrato a Torino ed, al di là, di come terminerà la stagione, è destinato a lasciare la Juventus. L’argentino potrebbe lasciare subito i bianconeri per andare in MLS o al River Plate (attenzione ad uno scambio con Carrascal) o potrebbe restare fino alla scadenza del contratto. Per sostituirlo la Juve pensa ad Arkadiusz Milik o in alternativa a Mauro Icardi.