In vista della prossima stagione la Roma guarda in casa Napoli. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport piacciono i calciatori in scadenza Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj mentre per la porta è un obiettivo Alex Meret.

Per i due giocatori in scadenza è dura vista le richieste di ingaggio mentre il Napoli spara alto per il portiere.