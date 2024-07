Gazzetta – Lindstrom out, Neres in: il piano di Manna

David Neres è l’obiettivo principale di mercato del Napoli per rimpiazzare Lindstrom destinato all’Everton

Il profilo è di quelli perfetti per il progetto che sta nascendo. Talentuoso, esperto, vincente. E non a casa è finito nel mirino del Napoli non appena è arrivata la prima offerta ufficiale dell’Everton per Jesper Lindstrom, al passo d’addio. La Gazzetta dello Sport scrive così di David Neres, esterno d’attacco del Benfica che nei piani del Napoli dovrebbe sostituire Lindstrom.

“La situazione Napoli e Everton sono infatti d’accordo su tutto: prestito oneroso con diritto di riscatto, affare intorno ai 23 milioni complessivi se tra un anno il club inglese dovesse esercitare il diritto a proprio favore. Guarda caso, più o meno ciò che vuole il Benfica per lasciare andare Neres. Neres, infatti, ha detto chiaramente ai dirigenti portoghesi che non intende passare un’altra stagione all’ombra di Angel Di Maria, un mito per i tifosi del Benfica e un giocatore indispensabile per staff tecnico e società. Ha chiesto di andare via e il club vuole accontentarlo”.

a cura di Tommaso Parrella