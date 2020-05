Gazzetta – Milik come Higuain: Juventus alla finestra, tre le contropartite per abbassare le richieste di ADL

“Attaccante del Napoli, obiettivo della Juve, trattativa complessa. Quando si è già sentita? Ecco, appunto. La vecchia dinamica dell’affare Higuain rischia di riproporsi in piccolo con Arkadiusz Milik”, lo scrive quest’oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando però anche che il polacco è in scadenza di contratto nel 2021, quindi si può prendere gratis tra un anno o comunque a buon prezzo in estate. Il Napoli chiede 40mln di euro e fa sapere di non accettare contropartite tecniche, ma la strada del mercato è lunga ed il rinnovo sembra lontano: “Il Napoli insomma può trovarsi nella (scomoda) condizione di decidere se rischiare di perdere Milik a zero tra un anno oppure cederlo nell’estate 2020. L’ipotesi più semplice per il club sarebbe un trasferimento all’estero, che eviterebbe le tensioni e le polemiche per una cessione a una concorrente”, La Juve attende e crede di avere carte potenzialmente interessanti come Romero, Pellegrini e forse Mandragora”.