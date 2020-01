Gazzetta – Milik, tanta voglia di Napoli ma rinnovo ancora lontano: contatti frequenti, si cerca l’accordo

Tra i rinnovi in fase di discussione c’è anche quello di Arek Milik, al centro del progetto di Rino Gattuso. Il polacco è a quota 9 gol stagionali, pur saltando gran parte dell’inizio di stagione ed è, al momento, quello più in condizione tra gli attaccanti a disposizione dell’allenatore. La voglia di Napoli è chiara anche dai suoi post e quelli della compagna, ma l’unico ostacolo – scrive la Gazzetta dello Sport – è rappresentato dal rinnovo del contratto. Per rinnovarlo l’attuale accordo da 2,5mln in scadenza nel 2021, Milik ha chiesto 4mln mentre il Napoli gliene offre 3 per firmare fino al 2024. I contatti sono frequenti e non è da escludere che le parti possano trovarsi intorno ai 3,5mln. La clausola non sembra un problema insormontabile, la priorità è all’accordo economico.

