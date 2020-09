Gazzetta – Napoli e Roma discutono gli ultimi dettagli per Milik, a breve l’annuncio! Le cifre

Il punto sulla trattativa tra il Napoli e la Roma per il passaggio di Milik in giallorosso è stato fatto da Gazzetta.it, specificando che per concludere l’affare manca davvero poco:

“I dirigenti dei due club stanno discutendo gli ultimi dettagli per annunciare la chiusura dell’operazione. L’ufficialità dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore, ma l’accordo è stato raggiunto dalle due società. In questi minuti è in corso un colloquio tra i dirigenti giallorossi e Cristiano Giuntoli che è in collegamento con Aurelio De Laurentiis.

Il presidente sta seguendo l’evoluzione della sua residenza romana, dove sta trascorrendo la quarantena dopo aver contratto il Covid-19. Napoli e Roma hanno trovato l’accordo sulla base di 20 milioni più 5 di bonus, legati al rendimento del giocatore e al raggiungimento della zona Champions League”.