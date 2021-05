In scadenza di contratto a Giugno il futuro di Nikola Maksimovic è ancora in dubbio. Nelle ultime settimane l’Inter aveva richiesto informazioni ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il centrale serbo vuole restare e spera in Luciano Spalletti per la chiamata decisiva anche se il club non farà sconti sulla situazione ingaggi.