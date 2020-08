Gazzetta – Ottimismo per Gabriel, ma il Lille è tentato dall’offerta dell’Arsenal: prossima settimana decisiva, il brasiliano aspetta il Napoli

Gli azzurri sono al centro di un intrigo difensivo in fase di mercato. Il club di De Laurentiis ha sostanzialmente bloccato Gabriel del Lille, ma senza una cessione importante il difensore non può arrivare (favorendo il rientro dell’Arsenal sul brasiliano). Ecco le ultime dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Il Lille, tanto per citare un caso, ha ricevuto una mega offerta per Gabriel dall’Arsenal: 30 milioni di euro, 5 in più di quanti ne ha pattuiti De Laurentiis per definire l’operazione. Il presidente del club francese ci sta pensando su, anche se i due dirigenti hanno chiuso la trattativa con una stretta di mano, tra gentiluomini. Da Londra, danno l’acquisto già per concluso. Dalla Francia, invece, arriva la conferma che Gabriel vuole aspettare il Napoli, ma lo farà per una settimana al massimo. In questo frangente, bisognerà vendere”.