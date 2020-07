Gazzetta – Questione portieri: con Karnezis verso il Lille, il Napoli pensa al ritorno di Sepe

Con Karnezis ormai promesso sposo del Lille nell’ambito dell’affare Osimhen, il Napoli potrebbe orientarsi verso Luigi Sepe per completare il pacchetto portieri. Il calciatore è stato appena riscattato dal Parma dove si è messo in mostra da protagonista, ma un suo ritorno – scrive oggi La Gazzetta dello Sport – non è escluso: “Il vicino passaggio del greco Karnezis al Lille crea qualche apprensione strategica nel reparto.

Così si riscalda nuovamente l’asse consolidato col Parma per un possibile ritorno di Sepe, un giocatore che a Castel Volturno conoscono bene e ritengono adatto al ménage previsto da Rino Gattuso. Sepe, infatti, si è fatto notare in gialloblù per una stagione da protagonista, con buone prestazioni ripetute, decisive in diverse partite.

Il reparto del Napoli andrebbe così a rinnovarsi e strutturarsi: con l’esperienza del colombiano Ospina, le prospettive di crescita del giovane Meret e il possibile ritorno di Sepe”.