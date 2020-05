Gazzetta – Rinnovo Milik, ultimatum di Giuntoli: fissata la valutazione in caso di cessione, le ultime

Si parla sempre di Arek Milik e di un futuro da scrivere nelle prossime settimane. Secondo quanto racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, per il polacco sarebbe iniziato un vero e proprio conto alla rovescia per decidere sul rinnovo di un contratto in scadenza nel giugno 2021.

Per la precisione, secondo la rosea, il Napoli avrebbe dato ‘meno di un mese’ a Milik per decidere se firmare il prolungamento. “Un ultimatum che Giuntoli ha comunicato al procurato del polacco nella conversazione telefonica avvenuta un giorno fa”.

Il quotidiano spiega che, in caso di riscontro negativo, Milik verrà messo sul mercato ed il Napoli non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro.