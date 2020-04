Gazzetta su Meret e Fabian Ruiz: “Via solo per una proposta indecente”

Alex Meret se lo chiede. Restare a Napoli (col rischio di non essere ancora titolare), oppure optare per un’esperienza altrove ed essere…numero uno? Il tema viene affrontato dalla Gazzetta dello Sport: “Alex ha bisogno di giocare, col Napoli si sa come è finita: paratone pesantissime per classifica e Champions, ma al primo balbettio Gattuso preferì l’esperienza di Ospina. Chi è vicino ad Aurelio De Laurentiis sussurra che il presidentissimo non lo venderà mai (salvo proposta indecente, tipo Fabian Ruiz) sapendo come abbia in rosa uno tra i migliori portieri d’Italia. Alla eventuale ripresa sarà osservato speciale, il turn over lo aiuterà”