Gazzetta su Milik: “Pronto a liberarsi a zero pur di approdare alla Juve. Rifiutate Tottenham e Atletico”

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha parlato Arkadiusz Milik, destinato a lasciare il Napoli:

“Ha scelto la Juventus e ha detto di no alle sirene inglesi (Tottenham) e spagnole (Atletico Madrid). Basterebbero 40 milioni cash, ma la Juve non ci sente, perché sa di avere il favore del polacco che non cambierà idea. Milik arriverebbe in fondo al contratto per liberarsi a zero e sposare la Juve. A Sarri piace, a lui anche, al Napoli un po’ meno perché ritiene di averlo coccolato abbastanza dopo due tremendi infortuni“.