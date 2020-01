Gazzetta – Tonelli e Gaetano in uscita: le offerte per gli azzurri

Mercato in uscita per il Napoli, che nella sessione invernale potrebbe essere una delle società che effettuerà più operazioni. Come evidenzia anche La Gazzetta dello Sport, che nell’edizione odierna parla di Tonelli e Gaetano, possibili partenti. Per il difensore ci sarebbero le opzioni Cagliari e Sampdoria, con un ritorno in Liguria particolarmente gradito al calciatore, ma il Napoli lo cede solo a titolo definitivo. Discorso diverso per Gaetano, che finora non ha trovato molto spazio e potrebbe andare in prestito in Serie B, dove ci sarebbero moltissime richieste.

