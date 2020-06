GdS – Gattuso e De Laurentiis volevano trattenere Callejon, ma lo spagnolo vuole tornare in Liga per chiudere la carriera

L’edizione del giorno della Gazzetta dello Sport, ha scritto di José Maria Callejon e del suo rinnovo del contratto con il Napoli:

“Dal punto di vista tattico, poi, lo spagnolo è stato una garanzia per Sarri e Ancelotti e, adesso, lo è anche per Gattuso. Se fosse stato per lui, probabilmente, il rinnovo di Callejon non sarebbe stato un problema, ma c’è anche da dire che Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per trattenerlo senza riuscirci, però, nonostante gli avesse proposto un contratto della stessa portata di quello attuale, ovvero, 3 milioni di euro a stagione. Nel giocatore, evidentemente, è prevalsa in modo particolare la volontà di ritornarsene e giocare nella Liga, da dove è partito, per finire la carriera in patria“.