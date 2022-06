GdS – L’Arsenal prepara l’assalto per Osimhen: l’offerta entro giugno

Con Haaland al Manchester City e Nunez al Liverpool, la Gazzetta dello Sport racconta dell’interesse dell’Arsenal per Osimhen:

“Serve però che fra l’Arsenal, che starebbe per preparare l’assalto, e il Manchester United, altra concreta pretendente, almeno una ritenga Osimhen un vero crack per investire quelle cifre. E la potenza di testa del giocatore, molto apprezzata in Inghilterra, potrebbe essere uno dei fattori decisivi sull’investimento: è da stimare che entro giugno la faccenda prenderà una sua piega. E se arrivasse un’offerta irrinunciabile, il Napoli oltre a realizzare una notevole plusvalenza avrebbe il tempo per muoversi con competitività sul mercato”.