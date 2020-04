GdS – Mertens, rinnovo bloccato a causa delle multe: il belga vuole spingere ADL a trovare un accordo

Un rinnovo che sembrava vicinissimo, ma che invece pare non lo sia più. Dipi l’incontro avvenuto i primi di Marzo fra De Laurentiis e Dries Mertens, anche a causa del Coronavirus, si è vista una brusca frenata. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, l’attaccante belga avrebbe imposto alla società una condizione per firmare il tanto atteso rinnovo con il Napoli. Non solo per Mertens, ma anche per Callejon, il discorso delle multe e la possibilità che il Napoli agisca per vie legali sono i motivi per cui i rinnovi tardano ad arrivare. Secondo la rosea, per firmare i rinnovi (in ballo anche quello di Zielinski) si dovrà trovare un accordo sulle questioni insolute.