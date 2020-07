GdS – Napoli, accordo raggiunto con Gabriel per ingaggio e cartellino. Si attende l’addio di Koulibaly

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato della situazione difensori in casa Napoli. Su tutti, Kalidou Koulibaly e Gabriel:

“Gabriel congelato in attesa di conoscere il destino di Koulibaly. E’ la situazione del centrale difensivo del Lille che stuzzica mezza Europa, rude e dal tocco brasiliano, un mix che serve ad ogni società. Già qualche mese addietro poteva finire in Premier League o in Bundesliga, ma ora fa invece scaldare i cuori di Napoli.

Il brasiliano dal nome romantico, Gabriel dos Santos Magalhaes, 22 anni e buoni margini di crescita, è finito nelle mire del ds azzurro Giuntoli che lo ha bloccato, mettendosi di traverso alla concorrenza di Everton e Borussia Dortmund, pronti a investire 22,5 milioni. Affare con l’Everton quasi fatto lo scorso inverno, prima dello stop per il Covid-19, poi doccia fredda e niente “si”. Così l’affondo del Napoli (pista calda con il Lille già per Osimhen) che, raggiunto l’accordo di massima con i francesi per 24 mln, studia la mossa con il giocatore. Dalle parti del San Paolo sono pronti a tirar fuori le bandiere verdeoro, Koulibaly permettendo“.