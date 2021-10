GdS – Napoli, che affare Anguissa: vale già 25 milioni

Il Napoli la scorsa sessione di calciomercato si è concentrato sull’acquisto di due giocatori. Juan Jesus è arrivato a parametro zero per sostituire Nikola Maksimovic, ma il vero colpo è stato Anguissa. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, il prestito del centrocampista è costato appena 400 mila euro, e la cifra del riscatto è fissata sui 15 milioni di euro da versare al Fulham per la prossima estate. Il camerunense è stato una delle sorprese di questo campionato e il suo valore è salito fino a toccare i 25 milioni di euro.