GdS – Napoli forte su Broja se arriva una grande offerta per Osimhen

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si è soffermata su Victor Osimhen, che potrebbe lasciare il Napoli. Il club partenopeo punterebbe su Broja:

“Di nome fa Armando che a Napoli “richiama” Diego, di fatto è un centravanti di vent’anni che sta facendo bene in Premier con il Southampton e che avendo origini albanese (anche se è nato in Inghilterra) il commissario tecnico Edy Reja ha convocato e fatto esordire con l’Albania. Sicuramente uno dei prospetti più interessanti in Europa (cartellino Chelsea) che il club osserva da tempo. Certo, c’è da stare attenti a concorrenti importanti (leggi il Borussia Dortmund) ma il direttore sportivo Giuntoli e il club non si lasceranno sorprendere nel momento in cui arrivasse l’offertona per Osimhen”.