GdS – Napoli, Giuntoli lascia perdere Emerson: la prima scelta è Reinildo Mandava

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha rilasciato alcuni aggiornamenti sul terzino sinistro che deve acquistare il Napoli: “Sembra che Giuntoli abbia deciso di lasciar perdere Emerson e puntare tutto su Reinildo Mandava, l’esterno del Lille. Il ds conta sul fatto che il giocatore abbia il contratto in scadenza l’anno prossimo e al momento non ci sono le condizioni per il rinnovo. E’ propenso ad accettare l’offerta del Napoli, ma resta da convincere il club francese che valuta il cartellino sui 7-8 milioni di euro. Cifra che De Lauentiis ritiene eccessiva. Giuntoli dovrà convincere il Lille ed è convinto che riuscirà a prendere Mandava per una manciata di milioni“.