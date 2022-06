GdS – Napoli, la sana bugia di Spalletti sul mercato

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive dello stato d’animo di Luciano Spalletti riguardo il mercato:

“‘Vado in vacanza tranquillo’. E’ la sana bugia detta lunedì scorso da Luciano Spalletti per dimostrare fiducia nell’operato del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis. In effetti per essere a inizio giugno gli azzurri hanno già definito delle operazioni importanti, investendo circa 40 milioni tra cartellini e ingaggi. Dalla Georgia arriverà il sostituto di Lorenzo Insigne, Khvicha Kvaratskhelia. Dalla Spagna ecco l’uruguaiano Mathias Olivera per il ruolo di terzino sinistro lasciato da Faouzi Ghoulam, mentre dal Fulham è stato riscattato per 15 milioni il centrocampista camerunense Frank Anguissa, ormai una garanzia per la squadra”.