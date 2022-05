La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, si sofferma su Hirving Lozano che a stagione terminata si opererà alla spalla nei prossimi giorni:

“Intanto un problema in più in ottica mercato. Lozano è rientrato anticipatamente in Messico, perché nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la nazionale in febbraio. Significa estate di convalescenza con possibilità quasi nulla di “appeal” sul mercato”.