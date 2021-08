Nell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha parlato della situazione di Adam Ounas, in passato vicino all’addio dal Napoli: “In uscita anche Ounas che ha rifiutato di trasferirsi al Montreal in MLS. De Laurentiis aveva chiuso la trattativa per 13 milioni di euro, ma il no del giocatore ha fatto saltare tutto“.