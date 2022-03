GdS – Napoli, su Osimhen ci sono Newcastle e Arsenal

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ieri ha postato delle foto su Instagram scrivendo: “Io resto concentrato sulla mia passione, il resto sono soltanto rumori di sottofondo“. Che sia legato al calcio o meno, ancora non è dato saperlo. Intanto, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il suo nome è finito sui taccuini dei club di Premier League. Contro l’Udinese, il centravanti nigeriano ha messo a segno una doppietta, decisiva ai fini della vittoria dei partenopei, che restano in corsa per lo scudetto. Ma Newcastle e Arsenal fanno sul serio: sono molto interessate a Osimhen.