GdS – Rinnovo Insigne, ADL offre 3 milioni a stagione: arriva il ‘no’ del capitano

Prosegue la trattativa tra il Napoli e Lorenzo Insigne per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022. Secondo La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis ha proposto un ingaggio da 3 milioni di euro per altri 5 anni. Una proposta al ribasso considerando che il capitano partenopeo ne guadagna 4,5. Insigne ha chiesto proprio di partire dal suo stipendio attuale aggiungendo eventuali bonus. Prosegue poi la Gazzetta:

“Con questi presupposti, difficilmente si arriverà alla firma. C’è il rischio concreto che si possa arrivare ad una rottura che, bisogna dirlo, non vorrebbe nessuna delle due parti. Il presidente ritiene l’attaccante il perno principale intorno al quale dovrà girare il nuovo Napoli, quello post Gattuso. Insigne non ha mai rinnegato la sua passione e l’amore per il club. Ma potrà bastare soltanto il sentimento per convincerlo a rivedere la propria posizione?”.