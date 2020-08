Goal.com – Milik, ribadito il sì alla Juventus: ma per i bianconeri 40 mln sono eccessivi

Il calciomercato, si sa, è anche fatto di occasioni. E seguendo questa corrente di pensiero, quindi, non sorprende che nelle ultime settimane la Juventus sia piombata con decisione su Arkadiusz Milik.

Un nome emerso in piena Maurizio Sarri, ma vivo anche in quella Andrea Pirlo, Sebbene, ovviamente, in concomitanza con un cambio di guida tecnica possano cambiare gusti e priorità. Detto ciò, e non è certamente una novità, il polacco il suo sì alla Vecchia Signora l’ha dato da tempo. Una mossa che testimonia come il 26enne di Tychy gradirebbe, e non poco, sposare il progetto dei campioni d’Italia.

Una mossa, soprattutto, che testimonia come l’avventura con il Napoli sia arrivata ormai al capolinea. Complice un contratto in scadenza nel 2021, che il diretto interessato non intende rinnovare. Poco male, per Aurelio De Laurentiis, abituato a non affezionarsi troppo ai protagonisti.

Insomma, la sensazione è che il club azzurro voglia accontentare l’ex Ajax. A patto, tuttavia, che arrivi una proposta congrua: tra i 40 e i 45 milioni. Questa è infatti, al momento, la valutazione fissata dal Napoli. Una cifra corposa, indubbiamente, ma che fa capire ulteriormente come quella partenopea sia una bottega cara e tosta.

Ecco perché, potenzialmente, la Juve pondera l’inserimento di una contropartita tecnica: Federico Bernardeschi (ma con l’ostacolo legato ai diritti d’immagine), Luca Pellegrini e Cristian Romero i nomi più gettonati. Il centrale argentino, tuttavia, non sembrerebbe entusiasmare gli azzurri.

La palla, ora, passa a Madama . Chiamata a prendere una decisione definitiva circa le mosse del domani. Milik continua a vantare dalla sua la stima dei bianconeri. I quali, però, sul fronte Milik non intendono mettere sul piatto una cifra corposa per un calciatore sempre più vicino alla scadenza contrattuale.

