Hajduk Spalato, il team manager: “Bašić può andare al Napoli, è entusiasta dell’interesse. Gli azzurri lo vorrebbero in prestito”

Il nuovo Napoli targato Spalletti comincia a ridisegnarsi e, tra i ruoli da rinforzare, c’è il centrocampo. Il club azzurro sembra gradire particolarmente Toma Bašić, ventiquattrenne croato in forza al Bordeaux.

Né dalla società azzurra né da quella francese arrivano notizie certe, ma c’è chi lo ha visto crescere e conosce i suoi desideri come Krešimir Mikulandra, team manager dell’Hajduk Spalato: “Ci sono delle possibilità che possa venire al Napoli. Ho parlato con lui ed è molto contento di questo interesse. Napoli è come Spalato, tifano tutti per la stessa squadra. Ora dipende dal Napoli, Basic è una persona meravigliosa pensa solo a di Spalletti può giocare nei 2 davanti alla difesa ma anche più avanti, questo dipende giocare al calcio e alla Play Station. Anche lo stadio di Spalato è caldo come il Maradona e per lui non ci sarebbe nessun problema nel giocare a Napoli. Nel 4-2-3-1 dall’allenatore. A Spalato in 60 gare ha segnato 9 reti. La trattativa col Bordeaux? Basic mi ha informato che il Napoli voleva un prestito con obbligo di riscatto, mentre il Bordeaux vuole subito la cessione definitiva per incassare subito i soldi“.