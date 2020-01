Hellas Verona, Juric e le sirene di mercato: “Non andrà via nessuno a gennaio”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la SPAL, rilasciando delle dichiarazioni anche sulle sirene di mercato che riguardano i suoi calciatori, in particolare Amrabat e Rrahmani che sembrano molto vicini al Napoli in vista della prossima stagione: “Se temo che qualcuno possa andarsene a gennaio? I nomi li sappiamo, quello che so io è che non andrà via nessuno. L’accordo era che sarebbero rimasti qua i giocatori trattati da altre squadre, mi auguro con grandi motivazioni”.

loading...