Il Giornale, Schira: “Everton, contatti in corso con il Napoli per Allan”

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, su Twitter ha rilasciato alcuni aggiornamenti sulla situazione Allan, che potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Sul centrocampista brasiliano è forte l’interesse dell’Everton: “L’Everton sta spingendo per far firmare Allan. Colloqui in corso col Napoli che chiede 40 milioni per cederlo“.

#Everton are pushing to sign #Allan: talks ongoing with #Napoli, which ask €40M to sell him. #Toffees are also in talks for #Southampton‘s midfielder Pierre-Emile #Hojbjerg, but he has made it clear to #EFC on more than one occasion that he prefers to join #Tottenham. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 2, 2020