Il Giornale, Schira: “Ghoulam lascerà il Napoli, tre club sono interessati”

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, su Twitter ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo la situazione di Faouzi Ghoulam. Jorge Mendes, procuratore del terzino algerino, ha proposto il suo assistito a club “amici” come Wolves, Aston Villa e Lille. Questi sono i tre club interessati dove Ghoulam potrebbe approdare.

Jorge #Mendes is working to move Faouzi #Ghoulam from #Napoli this summer. #Wolverhampton, #AstonVilla and #Lille have asked info for the algerian left-back. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 15, 2020