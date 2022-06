Il Mattino – Gelo tra Napoli e Mertens: la trattativa non si riaprirà

L’edizione di oggi de Il Mattino ha scritto della trattativa del rinnovo tra il Napoli e Mertens. E’ calato il gelo e non ci sarà una riapertura:

“Non ci sono margini per aprire una nuova trattativa con Mertens. A meno che non sia Dries in persona a chiamare De Laurentiis e provare a far cadere la cartina di ferro che c’è tra il Napoli e il suo entourage: ma non succederà. Gli 8 milioni lordi chiesti per restare un altro anno (oltre la commissione da 800 mila euro e i bonus) hanno gelato i rapporti. Una proposta choc che fa calare il sipario sull’avventura di Dries a Napoli”