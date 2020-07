Tra i calciatori in uscita per il Napoli nel prossimo futuro c’è Faouzi Ghoulam. L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione in merito agli eventuali successivi nomi per sostituire l’algerino: “Può uscire Ghoulam in questa sessione di mercato e a quel punto arriverebbe un altro terzino sinistro a far coppia con Mario Rui. Tra i profili monitorati scorso già a gennaio c’è il greco Tsimikas dell’Olympiacos”.