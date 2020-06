Faouzi Ghoulam non è più in lista di sbarco. Secondo quanto riporta Il Mattino, Giuntoli sarebbe in contatto con Mendes, stesso agente di Gattuso, per quanto riguarda l’esterno algerino. Il ds era chiamato a smaltire un ingaggio da 3 milioni e mezzo a stagione, ma il suo futuro non è più in lista di sbarco. Il terzino, quindi, potrebbe far parte del Napoli anche nella prossima stagione.