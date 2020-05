Il Mattino – Milik, anche Arsenal e Tottenham sulle sue tracce: rinnovi Mertens e Zielinski ultimati, in standby Maksimovic

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma anche sul calciomercato, tra rinnovi e possibili acquisti dal quotidiano si legge: “Dopo aver portato a termine i rinnovi di Mertens e Zielinski, poi il club azzurro farà il punto con Milik e Maksimovic. Per l’attaccante polacco il discorso si è bloccato da tempo, non si sono registrati passi avanti, partenza ormai sempre più vicina. E per lui ci sono già diversi estimatori, in Italia in maniera particolare la Juve, mentre all’estero Arek ora è seguito con interesse dall’Atletico Madrid nella Liga e soprattutto in Premier League dall’Arsenal e il Tottenham. Discorso rinnovo da riprendere anche con Maksimovic, avviate le trattative poi interrotte per l’emergenza coronavirus. Si ragiona su un prolungamento plurieannale, uno dei discorsi che il ds Giuntoli affronterà dopo che verranno concluse le operazioni legate a Mertens e Zielinski.”