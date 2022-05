Il Mattino – Napoli, cessione Fabian Ruiz: la richiesta è di 50 milioni

L’edizione di oggi de Il Mattino ha parlato della situazione di Fabian Ruiz, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e sembra destinato ad andar via:

“Lo spagnolo non ha mai negato di voler fare ritorno in patria in una big e infatti Real Madrid e Barcellona hanno più volte fatto un pensierino al centrocampista del Napoli. Difficile che Fabian si possa muovere per meno di 50 milioni di euro, cifra che consentirebbe al Napoli di sistemare la propria situazione finanziaria e rendersi protagonista anche sul mercato in entrata”.