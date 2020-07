Il Mattino – Napoli-Osimhen ai dettagli, affare record da 100 milioni complessivi: a breve l’ufficialità

L’affare Osimhen è ormai sempre più alle ultime battute finali. Come riporta Il Mattino, il trasferimento dell’attaccante nigeriano si concretizzerà dal Lille al Napoli. Negli ultimi due giorni sono arrivati diversi segnali positivi e l’operazione ha preso nuovamente quota in maniera decisa dopo una fase di stop e con i sondaggi delle squadre di Premier (Manchester United e Liverpool): sono proseguiti anche ieri in maniera positiva i contatti tra il Napoli e il Lille e con William D’Avila, l’agente di Osimhen che a breve incontrerà nuovamente di persona il ds azzurro Giuntoli per poi poter chiudere il tutto con il club azzurro. Accordo con il Lille a 60 milioni (più bonus), in definizione in questi giorni quello per l’ingaggio di Osimhen che dovrebbe essere di 3.5milioni più bonus (4 milioni), un’intesa per 5 anni per una cifra complessiva di 40 milioni lordi e sulle commissioni. L’attaccante nigeriano è in cima alla lista di preferenze di Gattuso per la prossima stagione.