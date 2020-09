Il Mattino – Napoli-Roma, settimana prossima vertice in programma per chiudere l’affare Under: trattativa ai dettagli, la situazione

L’edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato e alle trattative che riguardano il Napoli. Dal quotidiano si legge: “Roma e Napoli si vedranno la prossima settimana. I giallorossi proveranno ancora una volta a inserire un baby come contropartita per abbassare il conguaglio, ma difficile che il Napoli possa accettare. Insomma, trattativa che pare in dirittura d’arrivo. Anche se nel frattempo va trovata una sistemazione per Dzeko.

Ed è il motivo per cui Giuntoli predica la calma: «È ancora presto e in ogni caso non abbiamo particolare fretta, anche perché noi abbiamo una patrimonializzazione importante». Under sistema le cose in attacco, anche se lo stesso De Laurentiis chiarisce che il 4-3-3 è tutt’altro che abiurato a favore del 4-2-3-1. «Tanto non è che il modulo serva così tanto», dice ancora il patron.