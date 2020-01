Due rinforzi che potrebbero aiutare il Napoli, e non poco, per risalire in classifica. Secondo quanto riporta Il Mattino, gli azzurri sarebbero fortemente interessati ai due gioiellini del Brescia, Tonali e Cistana. Difficile che la società lombarda se ne priverà a Gennaio, data anche la posizione in classifica, ma l’ottimo rapporto fra De Laurentiis e Cellino potrebbe aprire una corsia preferenziale per un eventuale trasferimento in azzurro nel mercato estivo.

