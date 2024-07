Il Mattino – Osimhen non ha fretta, ma partirà

In casa Napoli continua a tenere banco il futuro di Victor Osimhen. Come sottolineato da Il Mattino oggi in edicola, l’attaccante nigeriano, il giocatore più pagato della serie A con i 12 milioni di ingaggio annuo, all’improvviso non sembra avere più questa fretta di andar via ma è in arrivo il suo procuratore a Dimaro, proprio in questo fine settimana, per fare un po’ il punto tra presente e futuro a stretto giro di posta.

L’addio di Osimhen è una priorità: non è separato in casa ma tutti sanno che sono queste le ore decisive. L’Al Ahli e Riad sono l’ultima spiaggia, nel caso in cui il PSG continui a tenersi alla larga. La priorità di Conte però è Romelu Lukaku: c’è già un discorso impostato con il suo agente Pastorello e si attende solo l’addio di Osimhen.

a cura di Tommaso Parrella