Il Mattino – Rinnovo Mertens, De Laurentiis ha deciso che non farà offerte

L’edizione odierna de Il Mattino ha scritto della trattativa per il rinnovo di Dries Mertens. Aurelio De Laurentiis avrebbe preso una decisione in merito. Il patron del Napoli, infatti, pare che non farà offerte:

“De Laurentiis non pensa di dover fare offerte a Mertens: al momento il belga è destinato ad andar via a fine stagione. Neppure una offerta al ribasso. Il ciclo di Dries sembra essere arrivato al capolinea. Vero che le vie del calcio, si sa, sono infinite, ma in questo caso il destino sembra segnato da tempo”.