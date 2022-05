Il Mattino: ultimo tentativo del Napoli per il rinnovo di Ospina

L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato che il Napoli non ha intenzione di mollare David Ospina, il cui contratto è in scadenza. Spalletti vorrebbe il suo rinnovo anche per la prossima stagione, ma il portiere colombiano chiede cifre abbastanza alte.

Il Napoli, quindi, starebbe preparando un ultimo tentativo per convincerlo a rimanere, ma è già al lavoro per sostituirlo in caso di una risposta negativa. L’obiettivo sarebbe, eventualmente, Luis Maximiano, portiere portoghese 23enne del Granada.